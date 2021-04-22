"Реал" и "Барселона" жалуются на давление и запугивание УЕФА, но из Суперлиги не выходят

Президент мадридского "Реала" и недавно созданной Суперлиги Флорентино Перес и каталонская "Барселона" жалуются, что УЕФА на них давит, но признавать факт "смерти" Суперлиги не собираются.

Источник: goal.com, заявление "Барселоны"

Прямая речь Переса: "УЕФА устроила шоу, которым я был полностью удивлен. Будто мы сбросили ядерную бомбу. Что мы сделали неправильно? Возможно, мы подали это плохо, но почему они не дали нам об этом говорить?". "Я никогда не видел такой агрессии со стороны президента УЕФА и отечественных лиг. Это казалось организованным. Оскорбления, угрозы, как мы убили футбол. Мы пытались спасти футбол!".

Детали: Несмотря на неудачу в Суперлиге, Перес считает, что со временем будет еще одно предложение и очередной план изменить "устаревший" формат европейского футбола.

Президент "Реала" добавил, что открыт для всех, кто предложит какой-то другой формат, чем Суперлига.

Ярого соперника поддержала "Барселона". Там заявили, что сейчас существует потребность в структурных изменениях в европейском футболе, поэтому они и поддержали идею создания Суперлиги.

Дословно: "Решение было принято с убеждением, что было бы исторической ошибкой отказать возможности быть частью этого проекта в качестве одного из членов-основателей".

"В любом случае, "Барселона", как клуб, который всегда был и всегда будет принадлежать каждому из его членов, прямо оставляет за собой право подать такое важное решение в окончательное одобрение своих компетентных социальных органов после тщательной и необходимой проверки предложения".

Впрочем, учитывая реакцию общественности, которую упомянутый проект породил, "Барселона" заявила, что необходимо провести "более глубокий анализ причин, вызвавших эту реакцию".

В связи с этим каталонский клуб считает, что было бы неправильно, чтобы необходимый процесс размышлений и дебатов устанавливался по критериям "неоправданного давления и запугивания".

За день до этого третий из клубов, которые остались в Суперлиге, итальянский "Ювентус" также выдал заявление. В нем утверждается, что хотя клуб уверен в надежности спортивных, коммерческих и юридических основ проекта, однако считает, что в настоящее время существуют ограниченные шансы на его реализацию в задуманном формате.

Предыстория: В ночь с 18 на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую вошли 12 топ-клубов Европы, всего в турнире предполагалось участие 20 лучших клубов Европы.

Участие в турнире подтвердили "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Арсенал", "Челси", "Атлетико", "Интер" и "Тоттенхэм".

Футбольное сообщество в своем большинстве выступило против этого проекта, осудили турнир также все европейские федерации вместе с ФИФА и УЕФА.

20 апреля 6 английских клубов объявили о выходе из Суперлиги "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм".

Впоследствии еще 3 клуба отказались от участия в Суперлиге, что дало основание некоторым обозревателям отметить, что Суперлига умерла, едва родившись.