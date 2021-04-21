Розбіглися: в новій Суперлізі залишилося всього три футбольні клуби

Італійські футбольні клуби "Мілан" та "Інтер", а також іспанський "Атлетіко" відмовились від участі у новоствореній Європейській суперлізі.

Джерело: офіційні повідомлення на сайтах клубів

Дослівно "Мілан": "Ми прийняли запрошення взяти участь у проєкті Суперліги зі щирим наміром провести найкращі європейські змагання для футбольних вболівальників у всьому світі та в інтересах клубу та наших власних фанатів. Зміни не завжди легкі, але еволюція необхідна для прогресу, а структури європейського футболу еволюціонували і змінювались протягом десятиліть.

Однак занепокоєння вболівальників у всьому світі чітко показали ставлення до Суперліги, і "Мілан" повинен дослухатися до голосу тих, хто любить цей чудовий вид спорту. Ми продовжуватимемо наполегливо працювати над створенням стабільної моделі футболу".

Деталі: У повідомленні офіційно не йдеться про вихід, але видання BBC Sport отримало офіційне підтвердження від "Мілана", що той залишає Європейську суперлігу.

Інша міланська команда була більш чіткою у формулюванні: "Інтер" підтверджує, що клуб більше не є частиною проєкту Суперліги".

У повідомленні іспанців сказано, що рада директорів "Атлетико де Мадрид", яка засідала в середу вранці, вирішила "офіційно повідомити Суперлігу та решту клубів-засновників про своє рішення не оформлювати остаточно участь у цьому проєкті".

Вказано, що рішення про приєднання до проєкту ухвалювалося через обставини, які на сьогодні вже не дійсні.

Таким чином наразі з клубів-засновників у Європейській суперлізі залишаються лише італійський "Ювентус" та іспанські "Реал" і "Барселона".

Що передувало: Після того, як половина з 12 засновників покинула ініціативу, Європейська суперліга футболу заявила, що "подумає про переформатування турніру".

Деякі оглядачі відзначали, що Суперліга померла, щойно народившись.

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