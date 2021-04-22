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Маріонетка РФ в Донецьку кличе Зеленського на дебати та просить не ховатись в кущах на фронті

Четвер, 22 квітня 2021, 23:59

Очільник терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на російському телебаченні звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією проведення онлайн-дебатів та попросив його "не ховатись в кущах другої лінії оборони" під час відвідин Донбасу. 

Джерело: звернення Пушиліна на росЗМІ "Росія 24"

Пряма мова: "Закликаю вас, пане Зеленський, не лідерів третіх країн запрошувати на лінію зіткнення, а краще відправитися туди самому для чесного і відкритого діалогу з нами. Ми разом з главою "ЛРН" готові там вас особисто зустріти і предметно і професійно поспілкуватися про ситуацію і шляхи мирного врегулювання. Тільки на цей раз пропоную вам не ховатися в кущах другої лінії оборони, а набратися сміливості і доїхати до найгарячіших точок...

Втім, якщо вам не вистачить відваги відвідати лінію зіткнення особисто, то ми з Леонідом Івановичем (так званим керівником так званої "ЛНР" – УП) і готові до дебатів з вами в форматі онлайн, публічних дебатів". 

Деталі: Російський ставленик на Донбасі, куди регулярно їздять гуманітарні місії "Червоного Хреста", пропонує допомогу українцям. Зокрема, "керівник" псевдореспубліки вважає, що у питаннях освіти, медицини та соціальної допомоги мають що дати українцям з підконтрольних уряду територій. Яким саме чином Пушилін хоче це зробити, він не уточнив.

Передісторія:

  • Під час перемовин радників "нормандської четвірки" від Росії прозвучала пропозиції провести зустріч на лінії розмежування.
  • Пізніше президент Володимир Зеленський запропонував російському очільнику Володимиру Путіну зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
  • Путін відповів на пропозицію Зеленського про зустріч і запропонував зустрітися в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ОРДЛОЗеленськийДонбас


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