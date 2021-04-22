Марионетка РФ в Донецке зовет Зеленского на дебаты и просит не прятаться в кустах на фронте
Глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на российском телевидении обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением проведения онлайн-дебатов и попросил его "не прятаться в кустах второй линии обороны" во время посещения Донбасса.
Источник: обращение Пушилина на росЗМИ "Россия 24"
Прямая речь: "Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой "ЛРН" готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях мирного урегулирования. Только на этот раз предлагаю вам не прятаться в кустах второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек.
Впрочем, если вам не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, то мы с Леонидом Ивановичем и готовы к дебатам с вами в формате онлайн, публичным дебатам".
Детали: Российский ставленник на Донбассе, куда регулярно ездят гуманитарные миссии "Красного Креста", предлагает помощь украинцам. В частности, "руководитель" псевдореспублики считает, что в вопросах образования, медицины и социальной помощи ему есть чем нам помочь. Каким образом Пушилин хочет это сделать, он не уточнил.
Предыстория:
- Во время переговоров советников "нормандской четверки" от России прозвучало предложения провести встречу на линии разграничения.
- Позже президент Владимир Зеленский предложил российскому руководителю Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
- Путин ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече и предложил встретиться в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса.