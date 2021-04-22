Марионетка РФ в Донецке зовет Зеленского на дебаты и просит не прятаться в кустах на фронте

Глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на российском телевидении обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением проведения онлайн-дебатов и попросил его "не прятаться в кустах второй линии обороны" во время посещения Донбасса.

Источник: обращение Пушилина на росЗМИ "Россия 24"

Прямая речь: "Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой "ЛРН" готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях мирного урегулирования. Только на этот раз предлагаю вам не прятаться в кустах второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек.

Впрочем, если вам не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, то мы с Леонидом Ивановичем и готовы к дебатам с вами в формате онлайн, публичным дебатам".

Детали: Российский ставленник на Донбассе, куда регулярно ездят гуманитарные миссии "Красного Креста", предлагает помощь украинцам. В частности, "руководитель" псевдореспублики считает, что в вопросах образования, медицины и социальной помощи ему есть чем нам помочь. Каким образом Пушилин хочет это сделать, он не уточнил.

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