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США мають намір удвічі скоротити викиди парникових газів – Байден

П'ятниця, 23 квітня 2021, 06:58

Сполучені Штати та інші країни на глобальному кліматичному саміті за участі президента Джо Байдена обумовлюють необхідність зменшення викидів парникових газів задля боротьби з глобальним потеплінням.

Джерело: Reuters

Пряма мова Байдена: "У цьому десятилітті ми повинні приймати рішення, які дозволять уникнути найгірших наслідків кліматичної кризи".

Деталі: Байден оприлюднив мету зменшити викиди на 50%-52% від рівня 2005 року на початку дводенного кліматичного саміту, який стартував у День Землі.

У саміті взяли участь лідери 40 країн, включаючи великі емітери Китаю, Індії та Росії.

Сполучені Штати, другі за величиною викидів у світі після Китаю, прагнуть повернути собі лідерство у світі в боротьбі з глобальним потеплінням після того, як колишній президент Дональд Трамп відкликав країну від міжнародних зусиль щодо скорочення викидів.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на Саміт з питань клімату 22-23 квітня.

Під час міжнародного кліматичного саміту міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін висловив думку, що зміна клімату є "екзистенціальною" загрозою національній безпеці США.

Теми: СШАБайденекологія


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