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З початку доби ворог вже тричі обстріляв позиції ЗСУ - зведення штабу ООС

П'ятниця, 23 квітня 2021, 08:54
З початку доби ворог вже тричі обстріляв позиції ЗСУ - зведення штабу ООС

Минулої доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 17 обстрілів, 23 квітня російські найманці тричі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

Джерело: ранкове зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: За добу 22 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 17 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, неподалік селищ Південне та Зайцеве російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. 

Неподалік населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120-го калібру. 

Поблизу населених пунктів Піски, Золоте-4, Водяне та Павлопіль загарбники обстрілювали позиції українських воїнів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Майорськ ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

У районі населених пунктів Кримське та Шуми було зафіксовано два прольоти  ворожих БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку 23 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Новоселівка противник відкривав вогонь з мінометів 120-о калібру, а поблизу Авдіївки з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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