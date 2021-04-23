С начала суток враг уже трижды обстрелял позиции ВСУ - сводка штаба ООС

За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано 17 обстрелов, 23 апреля российские наемники трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Источник: утренняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: За сутки 22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 17 нарушений режима прекращения огня.

В частности, неподалеку поселков Пивденне и Зайцево российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции украинских воинов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Майорск враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

В районе населенных пунктов Крымское и Шумы было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника были вовремя подавлены средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 23 апреля с стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-в калибра, а вблизи Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.