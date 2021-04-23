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Карантин можуть продовжити і після 30 червня – міністр Кабміну

П'ятниця, 23 квітня 2021, 11:40
Карантин можуть продовжити і після 30 червня – міністр Кабміну

Карантинні обмеження для протидії поширенню COVID-19 та режим надзвичайної ситуації в Україні можуть продовжити і після 30 червня.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24", "Укрінформ

Пряма мова: "Я не думаю, що це тільки на два місяці, думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довший період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження".

Деталі: Немчінов наголосив, що все залежить від самих українців, і закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

Він також анонсував вихід із червоної карантинної зони приблизно 6 регіонів, у тому числі Києва та Київщини.

Передісторія: 

  • 21 квітня уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом.
  • Нині у "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька області. У жовтій зоні - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області, решта областей віднесені до помаранчевої зони.
  • На даний час діє адаптивний карантин, тож у різних регіонах різні обмеження залежно від епідемічної ситуації. У Києві – практично локдаун із обмеженим доступом до транспорту, він триватиме щонайменше до 30 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинепідеміяCovid-2019коронавірусКиїв
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