Карантин могут продолжить и после 30 июня – министр Кабмина

Карантин для противодействия распространению COVID-19 и режим чрезвычайной ситуации в Украине могут продолжить и после 30 июня.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24", "Укринформ"

Прямая речь: "Я не думаю, что это только на два месяца, думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на длительный период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне, соответственно продолжаются карантинные ограничения ".

Детали: Немчинов подчеркнул, что все зависит от самих украинцев, и призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

Он также анонсировал выход из красной карантинной зоны примерно 6 регионов, в том числе Киева и Киевской области.

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