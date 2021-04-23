Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Карантин могут продолжить и после 30 июня – министр Кабмина

Пятница, 23 апреля 2021, 11:40
Карантин могут продолжить и после 30 июня – министр Кабмина

Карантин для противодействия распространению COVID-19 и режим чрезвычайной ситуации в Украине могут продолжить и после 30 июня.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24", "Укринформ"

Прямая речь: "Я не думаю, что это только на два месяца, думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на длительный период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне, соответственно продолжаются карантинные ограничения ".

Детали: Немчинов подчеркнул, что все зависит от самих украинцев, и призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

Он также анонсировал выход из красной карантинной зоны примерно 6 регионов, в том числе Киева и Киевской области.

Предыстория:

  • 21 апреля правительство продолжило до 30 июня режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.
  • Сейчас в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области. В желтой зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области, остальные области отнесены к оранжевой зоне.
  • В настоящее время действует адаптивный карантин, поэтому в разных регионах разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации. В Киеве – практически локдаун с ограниченным доступом к транспорту, он продлится как минимум до 30 апреля.

Темы: карантинэпидемияCovid-2019коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: