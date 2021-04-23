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Карантин могут продолжить и после 30 июня – министр Кабмина

Пятница, 23 апреля 2021, 11:40

Карантин для противодействия распространению COVID-19 и режим чрезвычайной ситуации в Украине могут продолжить и после 30 июня.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24", "Укринформ"

Прямая речь: "Я не думаю, что это только на два месяца, думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на длительный период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне, соответственно продолжаются карантинные ограничения ".

Детали: Немчинов подчеркнул, что все зависит от самих украинцев, и призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

Он также анонсировал выход из красной карантинной зоны примерно 6 регионов, в том числе Киева и Киевской области.

Предыстория:

  • 21 апреля правительство продолжило до 30 июня режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.
  • Сейчас в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области. В желтой зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области, остальные области отнесены к оранжевой зоне.
  • В настоящее время действует адаптивный карантин, поэтому в разных регионах разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации. В Киеве – практически локдаун с ограниченным доступом к транспорту, он продлится как минимум до 30 апреля.

Темы: карантинэпидемияCovid-2019коронавирусКиев


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