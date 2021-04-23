Три області порушили алгоритм вакцинації – Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Харківська, Одеська та Запорізька області, які знаходяться у червоній зоні, порушили алгоритми Міністерства охорони здоров'я щодо вакцинації.

Джерело: Ляшко під час брифінгу

Пряма мова Ляшка: "Хотів би передати публічний "привіт" трьом очільникам департаментів охорони здоров'я. Зокрема, Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритми Міністерства охорони здоров'я і ще до цього часу не використали вакцину з першої партії Astrazeneca/CoviShield.

Ми вже перетнули позначку у 500 тис. Щеплень, і наше завдання було використати всю вакцину з першої партії до 9-15 квітня. Станом на 23 квітня у цих трьох областях є залишки вакцини, які не використовуються.

З наступного тижня будуть проведені моніторингові візити для оцінки потенційних проблем. Подивимося, чому там не використовуються ті вакцини".

Нагадаємо: 23 квітня Україна отримала понад 367 200 доз COVID-вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.

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