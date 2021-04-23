23 квітня Україна отримала понад 367 200 доз COVID-вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.

Джерело: пресслужба МОЗ у Facebook, пресслужба ЮНІСЕФ

Дослівно: "Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням".

Фото надане пресслужбою головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Деталі: У ЮНІСЕФ нагадали, що усі вакцини в рамках ініціативи COVAX Україна отримує безоплатно.

Постачання вакцин у рамках COVAX продовжиться: загалом до кінця року ЮНІСЕФ доставить вакцини для щеплення 8 мільйонів українців.

Фото пресслужби ЮНІСЕФ

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