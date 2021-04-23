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Друга партія вакцини AstraZeneka прилетіла в Україну

П'ятниця, 23 квітня 2021, 09:19
Фото надане пресслужбою головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

23 квітня Україна отримала понад 367 200 доз COVID-вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.

Джерело: пресслужба МОЗ у Facebook

Дослівно: "Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням". 

 

Фото надане пресслужбою головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

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Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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