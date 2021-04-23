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Друга партія вакцини AstraZeneсa прилетіла в Україну

П'ятниця, 23 квітня 2021, 09:19
Друга партія вакцини AstraZeneсa прилетіла в Україну
Фото надане пресслужбою головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

23 квітня Україна отримала понад 367 200 доз COVID-вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.

Джерело: пресслужба МОЗ у Facebook, пресслужба ЮНІСЕФ

Дослівно: "Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням". 

 

Фото надане пресслужбою головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Деталі: У ЮНІСЕФ нагадали, що усі вакцини в рамках ініціативи COVAX Україна отримує безоплатно.

Постачання вакцин у рамках COVAX продовжиться: загалом до кінця року ЮНІСЕФ доставить вакцини для щеплення 8 мільйонів українців. 

 
Фото пресслужби ЮНІСЕФ

Знати більше: Вакцина від COVID-19. Скільки коштує, коли з'явиться в Україні і чому СБУ вже розслідує контрабанду

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Передісторія:

  • 16 квітня в рамках ініціативи COVAX ЮНІСЕФ доставив в Україну 117 000 доз вакцини Pfizer.
  • 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca з Індії (CoviShield) – 500 тисяч доз.
  • У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в першому півріччі 2021 року, а також 117 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech у лютому (ця поставка відклалася). 
  • 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка показувала 83,5% ефективності.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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