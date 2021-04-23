Друга партія вакцини AstraZeneсa прилетіла в Україну
23 квітня Україна отримала понад 367 200 доз COVID-вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.
Джерело: пресслужба МОЗ у Facebook, пресслужба ЮНІСЕФ
Дослівно: "Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням".
Деталі: У ЮНІСЕФ нагадали, що усі вакцини в рамках ініціативи COVAX Україна отримує безоплатно.
Постачання вакцин у рамках COVAX продовжиться: загалом до кінця року ЮНІСЕФ доставить вакцини для щеплення 8 мільйонів українців.
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Передісторія:
- 16 квітня в рамках ініціативи COVAX ЮНІСЕФ доставив в Україну 117 000 доз вакцини Pfizer.
- 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca з Індії (CoviShield) – 500 тисяч доз.
- У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в першому півріччі 2021 року, а також 117 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech у лютому (ця поставка відклалася).
- 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка показувала 83,5% ефективності.