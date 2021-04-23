Три области нарушили алгоритм вакцинации – Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Харьковская, Одесская и Запорожская области, которые находятся в красной зоне, нарушили алгоритмы Министерства здравоохранения по вакцинации.

Источник: Ляшко во время брифинга

Прямая речь Ляшко: "Хотел бы передать публичный "привет" трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Министерства здравоохранения и еще до сих пор не использовали вакцину из первой партии Astrazeneca / CoviShield.

Мы уже пересекли отметку в 500 тыс. Прививок, и наша задача была использовать всю вакцину с первой партии до 9-15 апреля. По состоянию на 23 апреля в этих трех областях есть остатки вакцины, которые не используются.

Со следующей недели будут проведены мониторинговые визиты для оценки потенциальных проблем. Посмотрим, почему там не используются те вакцины".

Що было раньше: 23 апреля Украина получила более 367 200 доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

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