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Зеленський ніколи не поїде в Москву на зустріч з Путіним – Кравчук

П'ятниця, 23 квітня 2021, 14:06

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.

Джерело: Кравчук в ефірі "4 каналу"

Пряма мова: "Ніколи президент України не поїде в Москву домовлятися щодо війни на Донбасі.

Якщо у Путіна виникає ідея переговорів в глобальному масштабі відносин між Україною і Росією, то це може бути тільки нейтральна країна".

Деталі: За його словами, це могла би бути Швейцарія чи Фінляндія, але ні в якому разі не країна-агресор Росія.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.

Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПутінКравчукДонбасУкраїна


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