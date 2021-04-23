Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.

Джерело: Кравчук в ефірі "4 каналу"

Пряма мова: "Ніколи президент України не поїде в Москву домовлятися щодо війни на Донбасі.

Якщо у Путіна виникає ідея переговорів в глобальному масштабі відносин між Україною і Росією, то це може бути тільки нейтральна країна".

Деталі: За його словами, це могла би бути Швейцарія чи Фінляндія, але ні в якому разі не країна-агресор Росія.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.

Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.