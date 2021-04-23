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Зеленский не поедет в Москву договариваться с Путиным о мире на Донбассе – Кравчук

Пятница, 23 апреля 2021, 14:06
Зеленский не поедет в Москву договариваться с Путиным о мире на Донбассе – Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным только в нейтральной стране.

Источник: Кравчук в эфире "4 канала"

Прямая речь: "Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе.

Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна".

Детали: По его словам, это могла бы быть Швейцария или Финляндия, но ни в коем случае не страна-агрессор Россия.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.

Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПутинКравчукДонбассУкраина
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