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Запорізька ОДА відповіла на закиди МОЗ у порушенні алгоритму вакцинації

П'ятниця, 23 квітня 2021, 20:34

У Запорізькій ОДА зазначають, що не порушували алгоритм вакцинації, а під час передачі даних щодо пунктів щеплення Міністерству охорони здоров’я виникла технічна помилка, та стверджують, що темпи вакцинації в області збільшують. 

Джерело: директор департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА Олексій Кулинич у коментарі для "Укрінформ

Деталі: Кулинич каже, що під час передачі даних Міністерству виникла технічна помилка: у звіті вказували, що в області 29 пунктів щеплення, а їх насправді 80. 

Щодо другого зауваження про повільні темпи вакцинації, в ОДА відповіли, що працюють над їх пришвидшенням. Так, вчора в області вакцинували рекордну кількість осіб – 1084. 

Що передувало: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Харківська, Одеська та Запорізька області, які знаходяться у червоній зоні, порушили алгоритми Міністерства охорони здоров'я щодо вакцинації.

Нагадаємо: 23 квітня Україна отримала понад 367 200 доз COVID-вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.

Теми: вакцинаціяМОЗ


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