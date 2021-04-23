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Запорожская ОГА ответила на обвинения Минздрава в нарушении алгоритма вакцинации

Пятница, 23 апреля 2021, 20:34

В Запорожской ОГА отмечают, что не нарушали алгоритм вакцинации, а при передаче данных по пунктам вакцинации Министерству здравоохранения возникла техническая ошибка, также утверждают, что темпы вакцинации в области увеличивают.

Источник: директор департамента здравоохранения Запорожской ОГА Алексей Кулинич в комментарии для "Укринформ"

Детали: Кулинич говорит, что во время передачи данных Министерству возникла техническая ошибка: в отчете указывали, что в области 29 пунктов вакцинации, а их на самом деле 80.

Что касается второго замечания о медленных темпах вакцинации, в ОГА ответили, что работают над их ускорением. Так, вчера в области вакцинировали рекордное количество человек – 1084.

Что предшествовало: Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Харьковская, Одесская и Запорожская области, которые находятся в красной зоне, нарушили алгоритмы Министерства здравоохранения по вакцинации.

Напомним: 23 апреля Украина получила более 367 200 доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Украинская правда
Темы: вакцинацияМинздрав


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