Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: 12,7 тысяч новых заражений, больше всего - на Днепропетровщине

Суббота, 24 апреля 2021, 08:20
Коронавирус: 12,7 тысяч новых заражений, больше всего - на Днепропетровщине

В течение пятницы в Украине обнаружили почти 13 тысяч новых случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 392 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: 12 711 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3508 человек, летальных исходов - 392.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Сообщается о выздоровлении 13 687 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 92 136 (в том числе методом ПЦР - 40734, методом ИФА - 17731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33671).

За все время пандемии в Украине заболели уже 2 017 341 человек, умерли от Covid 42 092 человека.

 

Напомним:

  • За сутки 22 апреля в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали - 3 728 человек, умерли 434 больных, выздоровели 18 964 пациента.
  • 22 апреля в мире обнаружили 896 922 новых случая COVID-19 - рекордное ежедневное количество за время пандемии.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: