Коронавирус: 12,7 тысяч новых заражений, больше всего - на Днепропетровщине

В течение пятницы в Украине обнаружили почти 13 тысяч новых случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 392 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: 12 711 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3508 человек, летальных исходов - 392.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Сообщается о выздоровлении 13 687 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 92 136 (в том числе методом ПЦР - 40734, методом ИФА - 17731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33671).

За все время пандемии в Украине заболели уже 2 017 341 человек, умерли от Covid 42 092 человека.

Напомним:

За сутки 22 апреля в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали - 3 728 человек, умерли 434 больных, выздоровели 18 964 пациента.

22 апреля в мире обнаружили 896 922 новых случая COVID-19 - рекордное ежедневное количество за время пандемии.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП