Дії РФ: Держдеп США викликав російського дипломата для розмови

Тимчасовий повірений у справах Росії у США в п'ятницю був викликаний до Держдепартаменту, темою спілкування стали дестабілізуючі дії Москви.

Джерело: повідомлення посольства РФ у США

Дослівно: "Сьогодні російський тимчасовий повірений у справах скористався зустріччю в Держдепартаменті, щоб рішуче відкинути безпідставні звинувачення проти Росії в дестабілізуючих діях в євроатлантичному регіоні".

Деталі: Російського дипломата викликали, аби висловити йому стурбованість дестабілізуючими діями, які Росія продовжує здійснювати у євроатлантичному регіоні. Крім того, США продемонстрували повну підтримку Чехії.

Передісторія: У Міноборони США наголосили, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

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