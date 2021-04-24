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Дії РФ: Держдеп США викликав російського дипломата для розмови

Субота, 24 квітня 2021, 09:28
Дії РФ: Держдеп США викликав російського дипломата для розмови
Фото: TASS

Тимчасовий повірений у справах Росії у США в п'ятницю був викликаний до Держдепартаменту, темою спілкування стали дестабілізуючі дії Москви.

Джерело: повідомлення посольства РФ у США

Дослівно: "Сьогодні російський тимчасовий повірений у справах скористався зустріччю в Держдепартаменті, щоб рішуче відкинути безпідставні звинувачення проти Росії в дестабілізуючих діях в євроатлантичному регіоні".

Деталі: Російського дипломата викликали, аби висловити йому стурбованість дестабілізуючими діями, які Росія продовжує здійснювати у євроатлантичному регіоні. Крім того, США продемонстрували повну підтримку Чехії.

Передісторія: У Міноборони США наголосили, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

Нагадаємо:

  • Чехія звинуватила РФ в організації вибуху, який стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння в східній частині Чехії і призвів до численних руйнувань і загибелі двох людей. При цьому на цих складах була зброя для України.
  • Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України в сфері безпеки і оборони, в тому числі летальними оборонними системами.
  • Про повернення відносин Росії і США, по суті, до епохи холодної війни заявив заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяЧехіяУкраїнадипломатичні відносини
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