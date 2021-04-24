Дії РФ: Держдеп США викликав російського дипломата для розмови
Тимчасовий повірений у справах Росії у США в п'ятницю був викликаний до Держдепартаменту, темою спілкування стали дестабілізуючі дії Москви.
Джерело: повідомлення посольства РФ у США
Дослівно: "Сьогодні російський тимчасовий повірений у справах скористався зустріччю в Держдепартаменті, щоб рішуче відкинути безпідставні звинувачення проти Росії в дестабілізуючих діях в євроатлантичному регіоні".
Деталі: Російського дипломата викликали, аби висловити йому стурбованість дестабілізуючими діями, які Росія продовжує здійснювати у євроатлантичному регіоні. Крім того, США продемонстрували повну підтримку Чехії.
Передісторія: У Міноборони США наголосили, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.
Нагадаємо:
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- Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України в сфері безпеки і оборони, в тому числі летальними оборонними системами.
- Про повернення відносин Росії і США, по суті, до епохи холодної війни заявив заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.