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Оцінювати заяви РФ про відведення військ від України зарано – Пентагон

Субота, 24 квітня 2021, 08:13
Оцінювати заяви РФ про відведення військ від України зарано – Пентагон

У Міноборони США наголошують, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

Джерело: заява представника Пентагону Джона Кірбі, яку наводить Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У п'ятницю вдень ще занадто рано говорити про конкретні деталі цього".

Деталі: Він зазначив, що США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією в регіоні.

Також Кірбі повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації, поважати територіальний суверенітет України, сприяти стабільності уздовж кордону з Україною і у Криму.

Передісторія:

  • Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордну з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.
  • В окупованому нею Криму Росія залучила до військових навчань  10 тисяч військових і 40 бойових кораблів.
  • 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вітає відведення російських військ від кордону.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяУкраїна
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