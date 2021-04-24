Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оцінювати заяви РФ про відведення військ від України передчасно – Пентагон

Субота, 24 квітня 2021, 08:13

У Міноборони США наголошують, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

Джерело: заява представника Пентагону Джона Кірбі, яку наводить Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У п'ятницю вдень ще занадто рано говорити про конкретні деталі цього".

Деталі: Він зазначив, що США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією в регіоні.

Також Кірбі повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації, поважати територіальний суверенітет України, сприяти стабільності уздовж кордону з Україною і у Криму.

Передісторія:

  • Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордну з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.
  • В окупованому нею Криму Росія залучила до військових навчань  10 тисяч військових і 40 бойових кораблів.
  • 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вітає відведення російських військ від кордону.

Теми: СШАРосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: 12,7 тисяч нових заражень, найбільше – на Дніпропетровщині

Головні новини п’ятниці і ночі: події в Єрусалимі, 2 мільйони вакцин для України

У світі зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19

В Єрусалимі другу ніч тривають сутички, з Сектору Газа полетіли ракети

США про санкції проти РФ: Призвели до бажаних результатів

Байден особисто попередив Ердогана, що збирається визнати геноцид вірмен — ЗМІ

Усі новини...
США
Надлишкова смертність у США перевищила рівень часів “іспанки” — NYT
США про санкції проти РФ: Призвели до бажаних результатів
У Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson & Johnson
Останні новини
08:20
Коронавірус: 12,7 тисяч нових заражень, найбільше – на Дніпропетровщині
08:18
Вручили першу премію для перекладачів з української мови Drahomán Prize
08:13
Оцінювати заяви РФ про відведення військ від України передчасно – Пентагон
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: події в Єрусалимі, 2 мільйони вакцин для України
07:54
Окупанти 20 разів порушували "тишу" — стріляли з житлових кварталів
07:25
Надлишкова смертність у США перевищила рівень часів “іспанки” — NYT
06:40
У світі зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19
06:02
Болсонару на чверть скоротив бюджет на екологію — а днем раніше обіцяв збільшити
05:23
У ПАРЄ перенесли розгляд санкцій щодо Гончаренка, який розгорнув прапор України
04:16
В Єрусалимі другу ніч тривають сутички, з Сектору Газа полетіли ракети
Усі новини...