Оцінювати заяви РФ про відведення військ від України передчасно – Пентагон
Субота, 24 квітня 2021, 08:13
У Міноборони США наголошують, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.
Джерело: заява представника Пентагону Джона Кірбі, яку наводить Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "У п'ятницю вдень ще занадто рано говорити про конкретні деталі цього".
Деталі: Він зазначив, що США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією в регіоні.
Також Кірбі повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації, поважати територіальний суверенітет України, сприяти стабільності уздовж кордону з Україною і у Криму.
Передісторія:
- Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордну з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.
- В окупованому нею Криму Росія залучила до військових навчань 10 тисяч військових і 40 бойових кораблів.
- 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вітає відведення російських військ від кордону.