У Міноборони США наголошують, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

Джерело: заява представника Пентагону Джона Кірбі, яку наводить Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У п'ятницю вдень ще занадто рано говорити про конкретні деталі цього".

Деталі: Він зазначив, що США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією в регіоні.

Також Кірбі повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації, поважати територіальний суверенітет України, сприяти стабільності уздовж кордону з Україною і у Криму.

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