У Росії заявляють, що відносини з США "повернулися в епоху холодної війни"
Про повернення відносин Росії і США, по суті, в епоху холодної війни заявив заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.
Джерело: РосЗМІ Ріа Новини
Пряма мова Медведєва: "Росія сьогодні, як і СРСР в минулому, завжди була в стані наздоганяючої Сполучені Штати за рівнем загроз опонентові".
"За останні роки відносини Росії і США фактично перейшли від суперництва до конфронтації, по суті – повернулися в епоху холодної війни. Санкційний тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів – все це ввергає світ у стан перманентної нестабільності".
Деталі: Заступник голови Радбезу згадав про Карибську кризу 1962 року – тоді відповіддю американцям стало розгортання СРСР стратегічного наступального озброєння на Кубі.
Як стверджує Медведєв, США в цих умовах пішли на подальшу конфронтацію – стягнули військові кораблі, взяли острів у морську блокаду і навіть готували повноцінне вторгнення.
Він вважає, що в рамках цієї кризи виявилися два основних моменти.
"Довгострокова відповідь – це не тільки поява ракет біля берегів Сполучених Штатів.
Перш за все, це був показ і, що ще важливіше, усвідомлення західними країнами інфраструктурних можливостей нашої держави щодо розгортання в короткі терміни військових баз в будь-якій точці світу", - пояснив заступник голови Радбезу.
Другим таким аспектом стало те, що "ситуація, яка перебуває" в п'яти хвилинах від війни", була врятована лідерами двох наддержав, що зберегли тверезість оцінки ситуації, що визнали і прийняли" мудрість "компромісу, а отже – готовими йти на поступки", – вказав він.
Медведєв зазначив, що в якийсь момент лідери спілкувалися напряму, в якийсь ні, "але в будь-якому випадку між СРСР і США був рівноправний діалог, здійснюваний не через мову погроз і ультиматумів".
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