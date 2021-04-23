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У Росії заявляють, що відносини з США "повернулися в епоху холодної війни"

П'ятниця, 23 квітня 2021, 04:45
У Росії заявляють, що відносини з США повернулися в епоху холодної війни

Про повернення відносин Росії і США, по суті, в епоху холодної війни заявив заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.

Джерело: РосЗМІ Ріа Новини

Пряма мова Медведєва: "Росія сьогодні, як і СРСР в минулому, завжди була в стані наздоганяючої Сполучені Штати за рівнем загроз опонентові".

"За останні роки відносини Росії і США фактично перейшли від суперництва до конфронтації, по суті – повернулися в епоху холодної війни. Санкційний тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів – все це ввергає світ у стан перманентної нестабільності".

Деталі: Заступник голови Радбезу згадав про Карибську кризу 1962 року – тоді відповіддю американцям стало розгортання СРСР стратегічного наступального озброєння на Кубі.

Як стверджує Медведєв, США в цих умовах пішли на подальшу конфронтацію – стягнули військові кораблі, взяли острів у морську блокаду і навіть готували повноцінне вторгнення.

Він вважає, що в рамках цієї кризи виявилися два основних моменти.

"Довгострокова відповідь – це не тільки поява ракет біля берегів Сполучених Штатів.

Перш за все, це був показ і, що ще важливіше, усвідомлення західними країнами інфраструктурних можливостей нашої держави щодо розгортання в короткі терміни військових баз в будь-якій точці світу", - пояснив заступник голови Радбезу.

Другим таким аспектом стало те, що "ситуація, яка перебуває" в п'яти хвилинах від війни", була врятована лідерами двох наддержав, що зберегли тверезість оцінки ситуації, що визнали і прийняли" мудрість "компромісу, а отже – готовими йти на поступки", – вказав він.

Медведєв зазначив, що в якийсь момент лідери спілкувалися напряму, в якийсь ні, "але в будь-якому випадку між СРСР і США був рівноправний діалог, здійснюваний не через мову погроз і ультиматумів".

Передісторія:

  • США ввели санкції стосовно семи російських чиновників у зв'язку з отруєнням Навального - серед них глави ФСВП і ФСБ. МЗС Росії відреагувало на санкції США у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального, обіцяє відповісти і закликає "не гратися з вогнем".
  • Наприкінці лютого компанія Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.
  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці березня продовжив санкції, у тім числі й проти Росії, для захисту від кібератак.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена у квітні запровадила нові санкції проти Російської Федерації через її дії проти суверенітету та інтересів США – втручання у вибори та кібератаки.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
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