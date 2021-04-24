Действия РФ: Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора

Временный поверенный в делах РФ в США в пятницу был вызван в Госдепартамент, темой общения стали дестабилизирующие действия Москвы.

Источник: сообщение посольства РФ в США

Дословно: "Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в Евроатлантическом регионе".

Детали: Российского дипломата вызвали чтобы выразить ему обеспокоенность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает предпринимать в Евроатлантическом регионе. Кроме того, США продемонстрировали полную поддержку Чехии.

Предыстория: В Минобороны США отметили, что пока рано оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.

Напомним: