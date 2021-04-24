Действия РФ: Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора
Временный поверенный в делах РФ в США в пятницу был вызван в Госдепартамент, темой общения стали дестабилизирующие действия Москвы.
Источник: сообщение посольства РФ в США
Дословно: "Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в Евроатлантическом регионе".
Детали: Российского дипломата вызвали чтобы выразить ему обеспокоенность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает предпринимать в Евроатлантическом регионе. Кроме того, США продемонстрировали полную поддержку Чехии.
Предыстория: В Минобороны США отметили, что пока рано оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.
Напомним:
- Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. При этом на указанных складах было оружие для Украины.
- Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.
- О возврате отношений России и США, по сути, в эпоху холодной войны заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.