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Нові супутникові знімки підтверджують збільшення військ РФ у Криму та біля кордону

Вівторок, 20 квітня 2021, 17:50

Нові супутникові знімки демонструють, що Росія розмістила в окупованому Криму та біля українського кордону більше військової техніки, ніж про це повідомлялось раніше: йдеться про винищувачі, бойові вертольоти, безпілотники та інше. 

Джерело: The Wall Street Journal 

Деталі: Так, знімки приватної компанії підтверджують, що Росія перекинула військові літаки до захопленого Криму та на бази біля України. На фото видно, що винищувачі Су-30 вишикувані на злітній смузі авіабази в Криму. Знімок зроблений 16 квітня. Водночас, наприкінці березня винищувачів там не було. 

Окрім того, інші російські військові частини на півострові складаються із повітряно-десантних військ, мотострілецьких та бронетанкових частин, бойові вертольоти, димогенератори, розвідувальні безпілотники та військовий госпіталь. 

Зазначається, що в інших регіонах Росія також розмістила літаки Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24.

Зокрема, на знімку від 15 квітня видно корпус російських військ, польовий госпіталь, бойові вертольоти та військову техніку на полігони Опук в Криму. 

 
Satellite image / Maxar Technologies

На іншому знімку, теж від 15 квітня, можна побачити повітряно-десантні війська на Ангарському полігоні на півострові. 

 

Satellite image / Maxar Technologies

Окупанти також розмістили російські літаки Су-30 на авіабазі Саки у Криму. 

 

Satellite image / Maxar Technologies

Фото, зроблене ще 10 квітня, показує мотострілкову бригаду на полігона Погонов у російському Воронежі.

 

Satellite image / Maxar Technologies

Що передувало: На захопленому Росією півострові окупанти побудували величезне військове містечко, що складається з основної та додаткової частин. 

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Теми: РосіяКримармія


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