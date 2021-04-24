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ООС: окупанти стріляли з гранатометів і кулеметів, без втрат

Субота, 24 квітня 2021, 17:56
ООС: окупанти стріляли з гранатометів і кулеметів, без втрат

З початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, українські військові не постраждали.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Неподалік населених пунктів Троїцьке та Лебединське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти вели вогонь у бік позицій ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Піски противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У пресцентрі ООС наголосили, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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