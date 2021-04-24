ООС: оккупанты стреляли из гранатометов и пулеметов, без потерь
С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, украинские военные не пострадали.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: Неподалеку населенных пунктов Троицкое и Лебединское российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты вели огонь в сторону позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Пески противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В пресс-центре ООС отметили, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.