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ООС: оккупанты стреляли из гранатометов и пулеметов, без потерь

Суббота, 24 апреля 2021, 17:56
ООС: оккупанты стреляли из гранатометов и пулеметов, без потерь

С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, украинские военные не пострадали.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Неподалеку населенных пунктов Троицкое и Лебединское российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты вели огонь в сторону позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В пресс-центре ООС отметили, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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