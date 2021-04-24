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Лукашенко заявив, що "змовники" хотіли блокувати Мінськ і відключити енергосистему

Субота, 24 квітня 2021, 21:57
Лукашенко заявив, що змовники хотіли блокувати Мінськ і відключити енергосистему

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що змовники, які нібито планували державний переворот, виділяли на знищення його заміської резиденції разом з самим Лукашенком $10 млн і ще $1 млн на снайпера.

Джерело: Лукашенко під час спілкування з журналістами, передає державне агентство БЕЛТА

Деталі: За словами Лукашенка, спочатку змовники планували усунути його на параді 9 травня, проте потім відмовилися від цієї ідеї, оскільки уявити реалізацію в Білорусі такого задуму складно.

Потім розглядався напад на президентський кортеж. Для цього, за словами Лукашенка, бунтівниками були закуплені і привезені в Білорусь гранатомети, однак здійснити такий сценарій у них би теж не вийшло, оскільки автомобілі в кортежі пересуваються на великій швидкості.

За третім сценарієм озброєні люди повинні були напасти на заміську резиденцію Лукашенка. За його словами, на знищення резиденції разом з ним виділялося $10 млн, а на снайпера - $1 млн.

У числі змовників, за словами Лукашенка, був співробітник спецслужб, який виконував роль генерала-зрадника.

За словами самопроголошеного президента, заколотники розраховували за допомогою армії блокувати Мінськ разом з розташованими в місті силами ОМОН, внутрішніх військ, МВС і КДБ. За його словами, всі ці структури озброєні, і якби вийшло зіштовхнути їх, то почалася б "найстрашніша і найгарячіша громадянська війна, якої не мала жодна країна".

Лукашенко стверджує, що у змовників також були плани відключити енергосистему Мінська. Фактично це означає, що планувалася кібератака на країну, сказав він.

Лукашенко зазначив, що в Білорусі було затримано кілька терористичних груп. Про деякі повідомлялося у ЗМІ, інших "світити" не стали, але і вони вже дають визнавальні свідчення. Все це, за його словами, ланки одного ланцюга.

Що передувало: 17 квітня Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху й причетність до цього спецслужб США. За його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ.

У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Лукашенко
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