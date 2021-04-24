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Лукашенко заявил, что "заговорщики" хотели блокировать Минск и отключить энергосистему

Суббота, 24 апреля 2021, 21:57

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что заговорщики, которые планировали госпереворот, выделяли на уничтожение его загородной резиденции вместе с самим Лукашенко $10 млн и еще $1 млн на снайпера.

Источник: Лукашенко во время общения с журналистами, передает государственное агентство БЕЛТА

Детали: По словам Лукашенко, сначала заговорщики планировали устранить его на параде 9 мая, однако потом отказались от этой идеи, поскольку представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно.

Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого, по словам Лукашенко, мятежниками были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы, однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось, поскольку автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости.

По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию Лукашенко. По его словам, на уничтожение резиденции вместе с ним выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн.

В числе заговорщиков, по словам Лукашенко, был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала.

По словам самопровозглашенного президента, мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ. По его словам, все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна".

Лукашенко утверждает, что у заговорщиков также были планы отключить энергосистему Минска. Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну, сказал он.

Лукашенко отметил, что в Беларуси было задержано несколько террористических групп. О некоторых сообщалось в СМИ, остальных "светить" не стали, но и они уже дают признательные показания. Все это, по его словам, звенья одной цепи.

Что предшествовало: 17 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и его сыновей покушения и причастности к этому спецслужб США. По его словам, людей, которые планировали покушение, задержали в Москве с помощью ФСБ.

В ФСБ России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали двух белорусских граждан, которые планировали на родине военный переворот с привлечением украинских националистов.

Темы: Лукашенко


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