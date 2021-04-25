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МЗС Туреччини викликало посла США після заяв Байдена про геноцид вірмен

Неділя, 25 квітня 2021, 02:57

Посла США в Анкарі Девіда Саттерфілда викликали в Міністерство закордонних справ Туреччини після заяви американського президента Джо Байдена про геноцид вірмен.

Джерело: Hurriyet з посиланням на повідомлення МЗС

Деталі: "Наша рішуча реакція була передана послу Саттерфілду, якого прийняв заступник міністра посол Седат Онал.

У цьому контексті було заявлено, що ми визнали цю заяву (Байдена ) неприйнятною, повністю відкинули і рішуче засудили цю заяву, в якій відсутні будь-які історичні та правові норми.  Зафіксовано, що вона не має юридичної сили з точки зору міжнародного права, і що вона глибоко зачепила турецький народ і завдала рани, яку важко залікувати".

Передісторія:

  • 24 квітня президент США Джо Байден визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії 1915 року геноцидом. Байден став першим президентом США за 40 років, що публічно визнав ці масові вбивства геноцидом. Рональд Рейган був останнім президентом США, який в 1981 році назвав це "геноцидом", але незабаром відступив під тиском Туреччини.
  • Перед цим міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив, що крок Байдена зіпсує двосторонні відносини, вже натягнуті через рішення Туреччини придбати у Росії систему протиповітряної оборони.
  • МЗС Туреччини крок США засудило, заявивши, що ані США, ані будь-яка інша країна не мають права повчати Туреччину з цього питання.

Теми: геноцидБайденТуреччина


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