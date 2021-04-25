МЗС Туреччини викликало посла США після заяв Байдена про геноцид вірмен

Посла США в Анкарі Девіда Саттерфілда викликали в Міністерство закордонних справ Туреччини після заяви американського президента Джо Байдена про геноцид вірмен.

Джерело: Hurriyet з посиланням на повідомлення МЗС

Деталі: "Наша рішуча реакція була передана послу Саттерфілду, якого прийняв заступник міністра посол Седат Онал.

У цьому контексті було заявлено, що ми визнали цю заяву (Байдена ) неприйнятною, повністю відкинули і рішуче засудили цю заяву, в якій відсутні будь-які історичні та правові норми. Зафіксовано, що вона не має юридичної сили з точки зору міжнародного права, і що вона глибоко зачепила турецький народ і завдала рани, яку важко залікувати".

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