МИД Турции вызвало посла США после заявлений Байдена о геноциде армян

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в Министерство иностранных дел Турции после заявления американского президента Джо Байдена о геноциде армян.

Источник: Hurriyet со ссылкой на сообщение МИД

Детали: "Наша решительная реакция была передана послу Саттерфилду, которого принял заместитель министра посол Седат Онал.

В этом контексте было заявлено, что мы признали это заявление (Байдена) неприемлемым, полностью отвергли и решительно осудили это заявление, в котором отсутствуют какие-либо исторические и правовые нормы. Зафиксировано, что оно не имеет юридической силы с точки зрения международного права, и что оно глубоко задела турецкий народ и нанесло рану, которую трудно залечить".

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