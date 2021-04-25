МИД Турции вызвало посла США после заявлений Байдена о геноциде армян
Воскресенье, 25 апреля 2021, 02:57
Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в Министерство иностранных дел Турции после заявления американского президента Джо Байдена о геноциде армян.
Источник: Hurriyet со ссылкой на сообщение МИД
Детали: "Наша решительная реакция была передана послу Саттерфилду, которого принял заместитель министра посол Седат Онал.
В этом контексте было заявлено, что мы признали это заявление (Байдена) неприемлемым, полностью отвергли и решительно осудили это заявление, в котором отсутствуют какие-либо исторические и правовые нормы. Зафиксировано, что оно не имеет юридической силы с точки зрения международного права, и что оно глубоко задела турецкий народ и нанесло рану, которую трудно залечить".
Предыстория:
- 24 апреля президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи в 1915 года геноцидом. Байден стал первым президентом США за 40 лет, публично признавшим эти массовые убийства геноцидом. Рональд Рейган был последним президентом США, который в 1981 году назвал это "геноцидом", но вскоре отступил под давлением Турции.
- Перед этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что шаг Байдена испортит двусторонние отношения, уже натянутые из-за решения Турции приобрести у России систему противовоздушной обороны.
- МИД Турции шаг США осудило, заявив, что ни США, ни любая другая страна не имеют права поучать Турцию по этому вопросу.