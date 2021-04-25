В АСЕАН досягли домовленості про події у М’янмі
Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) досягла консенсусу щодо подій у М’янмі.
Джерело: The Voice of America, Deutsche Welle
Деталі: У Джакарті після саміту АСЕАН прем'єр-міністр Малайзії Мухіддін Ясін заявив, що досягнута домовленість "перевершила наші очікування".
Домовленість складається з п'яти пунктів, де закликають до "негайного припинення" насильства в М'янмі, "максимальної стриманості" з боку всіх дійових осіб і початку мирних переговорів. Посланник АСЕАН буде сприяти посередництву в діалозі в М'янмі.
Також група держав запропонує гуманітарну допомогу.
Водночас, у заяві нічого не сказано про звільнення політичних в'язнів.
Зазначається, що на саміті АСЕАН був присутній лідер військової влади М'янми генерал Мін Аунг Хлайн.
Передісторія:
- Військові 1 лютого захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.
- 14 лютого у великі міста М'янми заїхали колони бронетехніки та вантажівок з військовими.
- Після держперевороту в країні спалахнули протести.
- 27 березня понад 100 людей загинули в результаті силового придушення протестів у М'янмі, таким чином 27 березня стало найкривавішим днем з початку протистояння між громадянами і військовими, що захопили владу.
- Станом на 11 квітня у країні загинулипонад 700 людей.