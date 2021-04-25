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В АСЕАН досягли домовленості про події у М’янмі

Неділя, 25 квітня 2021, 04:39
В АСЕАН досягли домовленості про події у М’янмі

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) досягла консенсусу щодо подій у М’янмі.

Джерело: The Voice of America, Deutsche Welle

Деталі: У Джакарті після саміту АСЕАН прем'єр-міністр Малайзії Мухіддін Ясін заявив, що досягнута домовленість "перевершила наші очікування".

Домовленість складається з п'яти пунктів, де закликають до "негайного припинення" насильства в М'янмі, "максимальної стриманості" з боку всіх дійових осіб і початку мирних переговорів. Посланник АСЕАН буде сприяти посередництву в діалозі в М'янмі.

Також група держав запропонує гуманітарну допомогу.

Водночас, у заяві нічого не сказано про звільнення політичних в'язнів.

Зазначається, що на саміті АСЕАН був присутній лідер військової влади М'янми генерал Мін Аунг Хлайн. 

Передісторія:

  • Військові 1 лютого захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.
  • 14 лютого у великі міста М'янми заїхали колони бронетехніки та вантажівок з військовими.
  • Після держперевороту в країні спалахнули протести.
  • 27 березня понад 100 людей загинули в результаті силового придушення протестів у М'янмі, таким чином 27 березня стало найкривавішим днем ​​з початку протистояння між громадянами і військовими, що захопили владу.
  • Станом на 11 квітня у країні загинулипонад 700 людей.

"Українська правда" у Threads

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