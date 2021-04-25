В АСЕАН досягли домовленості про події у М’янмі

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) досягла консенсусу щодо подій у М’янмі.

Джерело: The Voice of America, Deutsche Welle

Деталі: У Джакарті після саміту АСЕАН прем'єр-міністр Малайзії Мухіддін Ясін заявив, що досягнута домовленість "перевершила наші очікування".

Домовленість складається з п'яти пунктів, де закликають до "негайного припинення" насильства в М'янмі, "максимальної стриманості" з боку всіх дійових осіб і початку мирних переговорів. Посланник АСЕАН буде сприяти посередництву в діалозі в М'янмі.

Також група держав запропонує гуманітарну допомогу.

Водночас, у заяві нічого не сказано про звільнення політичних в'язнів.

Зазначається, що на саміті АСЕАН був присутній лідер військової влади М'янми генерал Мін Аунг Хлайн.

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