В Украине почти 8 тысяч новых заражений Covid, 231 человек умер
В течение субботы, 24 апреля, в стране обнаружили еще 7930 случаев коронавируса, 231 больной умер, 3,6 тысячи людей были госпитализированы.
Источник: данные Минздрава
Среди 7 930 зараженных - 331 ребенок и 98 медработников.
Также за минувшие сутки в больницы доставили 3 688 человек, болезнь унесла жизни 231 украинца.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
В субботу зафиксировали 6574 выздоровления.
Осуществлено тестирований за сутки - 54 270 (в том числе методом ПЦР - 26432, методом ИФА - 6316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21522).
Всего за все время пандемии в Украине заболели уже 2 025 271 человек, летальных случаев – 42 323.
Напомним:
- В течение пятницы в Украине обнаружили почти 13 тысяч новых случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 392 человек.
- За сутки 23 апреля в мире обнаружили 821 674 новых больных коронавирусом, Украина оказалась на 11 месте в мире по распространенности COVID.
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