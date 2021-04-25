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В Украине почти 8 тысяч новых заражений Covid, 231 человек умер

Воскресенье, 25 апреля 2021, 08:22

В течение субботы, 24 апреля, в стране обнаружили еще 7930 случаев коронавируса, 231 больной умер, 3,6 тысячи людей были госпитализированы.

Источник: данные Минздрава

Среди 7 930 зараженных - 331 ребенок и 98 медработников.

Также за минувшие сутки в больницы доставили 3 688 человек, болезнь унесла жизни 231 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

В субботу зафиксировали 6574 выздоровления.

Осуществлено тестирований за сутки - 54 270 (в том числе методом ПЦР - 26432, методом ИФА - 6316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21522).

Всего за все время пандемии в Украине заболели уже 2 025 271 человек, летальных случаев – 42 323.

Напомним:

  • В течение пятницы в Украине обнаружили почти 13 тысяч новых случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 392 человек.
  • За сутки 23 апреля в мире обнаружили 821 674 новых больных коронавирусом, Украина оказалась на 11 месте в мире по распространенности COVID.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

 

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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