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У Києві 330 нових випадків коронавірусу, 30 заражених померли

Неділя, 25 квітня 2021, 11:59
У Києві 330 нових випадків коронавірусу, 30 заражених померли

Протягом суботи у столиці зафіксували ще 330 людей з Covid-19, зокрема, вірус виявили у немовля.

Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка у Телеграм

Деталі: Серед 330 підтверджених випадків захворювання на коронавірус – 12 дітей, зокрема, одна 8-місячна дівчинка. 

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (67), Подільському (61) та Оболонському (46).

У лікарні столиці доправили 60 хворих на коронавірус та 184 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За добу від коронавірусу померли 30 киян, загалом летальних випадків у столиці вже 4445.

Водночас 65 людей подолали коронавірус (усього з початку пандемії одужали 119 802 особи).

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Київкоронавірускарантин
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