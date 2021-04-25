У Києві 330 нових випадків коронавірусу, 30 заражених померли
Неділя, 25 квітня 2021, 11:59
Протягом суботи у столиці зафіксували ще 330 людей з Covid-19, зокрема, вірус виявили у немовля.
Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка у Телеграм
Деталі: Серед 330 підтверджених випадків захворювання на коронавірус – 12 дітей, зокрема, одна 8-місячна дівчинка.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (67), Подільському (61) та Оболонському (46).
У лікарні столиці доправили 60 хворих на коронавірус та 184 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
За добу від коронавірусу померли 30 киян, загалом летальних випадків у столиці вже 4445.
Водночас 65 людей подолали коронавірус (усього з початку пандемії одужали 119 802 особи).
Нагадаємо:
- Протягом п'ятниці у столиці було виявлено 1027 нових випадків захворювання на коронавірус, 29 заражених померли.
- Невдовзі у Києві можуть скасувати "червоний" рівень епіднебезпеки.
Українська правда