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В Киеве 330 новых случаев коронавируса, 30 зараженных умерли

Воскресенье, 25 апреля 2021, 11:59

В течение субботы в столице зафиксировали еще 330 человек с Covid-19, в частности, вирус обнаружили у младенца.

Источник: сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Телеграм

Детали: Среди 330 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - 12 детей, в частности, одна 8-месячная девочка.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (67), Подольском (61) и Оболонском (46).

В больницы столицы доставили 60 больных коронавирусом и 184 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки от коронавируса умерли 30 киевлян, всего летальных случаев в столице уже 4445.

В то же время 65 человек преодолели коронавирус (всего с начала пандемии выздоровели 119802 горожанина).

Напомним:

  • В течение пятницы в столице было выявлено 1027 новых случаев заболевания коронавирусом, 29 зараженных умерли.
  • Вскоре в Киеве могут отменить "красный" карантинный уровень.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирускарантин


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