На травневі свята карантинні правила в Україні не змінюватимуть

Кабінет Міністрів не буде змінювати моделі адаптивного карантину, вони діятимуть протягом травневих свят.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їхнього відзначення не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість - цього тижня з "червоної" зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності.

Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей".

Деталі: Шмигаль нагадав, що цього тижня обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. За його словами, вони поставилися з розумінням до пропозицій влади у сприянні протидії Covid-19.

Прем’єр також закликав українців проявити відповідальність і уникати масових скупчень протягом святкових днів.

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