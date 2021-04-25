На травневі свята карантинні правила в Україні не змінюватимуть
Кабінет Міністрів не буде змінювати моделі адаптивного карантину, вони діятимуть протягом травневих свят.
Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook
Пряма мова: "Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їхнього відзначення не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість - цього тижня з "червоної" зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності.
Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей".
Деталі: Шмигаль нагадав, що цього тижня обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. За його словами, вони поставилися з розумінням до пропозицій влади у сприянні протидії Covid-19.
Прем’єр також закликав українців проявити відповідальність і уникати масових скупчень протягом святкових днів.
Нагадаємо:
- Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії, зокрема, планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах.
- 21 квітня Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.