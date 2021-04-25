На майские праздники карантинные правила в Украине менять не будут
Кабинет Министров не будет менять модели адаптивного карантина, они будут действовать в течение майских праздников.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook
Прямая речь: "Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку она демонстрирует свою действенность - на этой неделе из "красной" зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости.
На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей".
Детали: Шмыгаль напомнил, что на этой неделе обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. По его словам, они отнеслись с пониманием к предложениям власти в совместном противодействия Covid-19.
Премьер также призвал украинцев проявить ответственность и избегать массовых скоплений людей в течение праздничных дней.
Напомним:
- Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заверил, что храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы обезопасить верующих во время пандемии, в частности, планируется массовое освящение пасок на хлебокомбинатах.
- 21 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.