На майские праздники карантинные правила в Украине менять не будут

Кабинет Министров не будет менять модели адаптивного карантина, они будут действовать в течение майских праздников.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку она демонстрирует свою действенность - на этой неделе из "красной" зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости.

На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей".

Детали: Шмыгаль напомнил, что на этой неделе обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. По его словам, они отнеслись с пониманием к предложениям власти в совместном противодействия Covid-19.

Премьер также призвал украинцев проявить ответственность и избегать массовых скоплений людей в течение праздничных дней.

Напомним: