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Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень в умовах карантину

Неділя, 25 квітня 2021, 09:31
Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень в умовах карантину

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії, зокрема, планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах.

Джерело: інтерв'ю предстоятеля Православної церкви України виданню Радіо Свобода

Деталі: Митрополит розповів, що святі отці будуть освячувати паски на хлібокомбінатах, на заводах та у магазинах: "Є цілі мережі магазинів, які звертаються до нас. Навіть у Києві ми делегуємо священнослужителів, які впродовж цих днів звершують освячення пасок і різних страв".

Також на Великдень усі бажаючі зможуть піти до церкви, але за умов дотримання дистанції і використовуючи захисні маски.

Пряма мова: "Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, ухвалюють рішення, залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це "червона" зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються.

І це стосується також і церковних ієрархів. Як ми зараз бачимо по всій Україні, що архієреї нашої церкви в певних обласних центрах, в областях звертаються до духовенства, до вірних із закликом, що потрібно більше обмежити можливість щодо звершення масових богослужінь. І це нормально, кожен вирішує на місці. А централізовано у нас вже ухвалені відповідні рішення про те, як потрібно поводити себе в цих складних умовах".

Нагадаємо:

  • В Україні не вводитимуть додаткових обмежувальних заходів на період великодніх свят, водночас МОЗ закликав церкви і українців дотримуватися карантину.
  • Київська влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.
  • 21 квітня Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.

"Українська правда" в Threads

Теми: Православна Церква УкраїнисвяткуваннякарантинЕпіфанійцерква
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