Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень в умовах карантину

Неділя, 25 квітня 2021, 09:31

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії, зокрема, планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах.

Джерело: інтерв'ю предстоятеля Православної церкви України виданню Радіо Свобода

Деталі: Митрополит розповів, що святі отці будуть освячувати паски на хлібокомбінатах, на заводах та у магазинах: "Є цілі мережі магазинів, які звертаються до нас. Навіть у Києві ми делегуємо священнослужителів, які впродовж цих днів звершують освячення пасок і різних страв".

Також на Великдень усі бажаючі зможуть піти до церкви, але за умов дотримання дистанції і використовуючи захисні маски.

Пряма мова: "Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, ухвалюють рішення, залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це "червона" зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються.

І це стосується також і церковних ієрархів. Як ми зараз бачимо по всій Україні, що архієреї нашої церкви в певних обласних центрах, в областях звертаються до духовенства, до вірних із закликом, що потрібно більше обмежити можливість щодо звершення масових богослужінь. І це нормально, кожен вирішує на місці. А централізовано у нас вже ухвалені відповідні рішення про те, як потрібно поводити себе в цих складних умовах".

Нагадаємо:

  • В Україні не вводитимуть додаткових обмежувальних заходів на період великодніх свят, водночас МОЗ закликав церкви і українців дотримуватися карантину.
  • Київська влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.
  • 21 квітня Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.

Теми: Православна Церква УкраїнисвяткуваннякарантинЕпіфанійцерква


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень в умовах карантину

В Україні майже 8 тисяч нових заражень Covid, 231 людина померла

Головні новини суботи і ночі: Байден про геноцид вірмен, YouTube заблокував канали Медведчука

фотоОкупанти обстріляли околиці Торецька, пошкоджено будівлі

Український нардеп взяв бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби

Туреччина назвала слова Байдена грубою помилкою

Усі новини...
Православна Церква України
Верховний Суд вперше визнав законним перехід із УПЦ МП до ПЦУ
Мрію, щоб церква в Україні стала єдиною. Але не думаю, що це буде на умовах ПЦУ – Олександр Клименко
Глава РПЦ: Варфоломія покарав бог за підтримку "розкольників" в Україні
Останні новини
09:31
Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень в умовах карантину
08:54
Погода у Вербну неділю: дощ та холод
08:22
В Україні майже 8 тисяч нових заражень Covid, 231 людина померла
08:00
Головні новини суботи і ночі: Байден про геноцид вірмен, YouTube заблокував канали Медведчука
07:49
Доба на Донбасі минула без втрат — штаб
07:27
Біля берегів Сирії атакували іранський танкер, є загиблі — ЗМІ
06:41
ВІДЕОНа заводі з пакування кисню в Бразилії стався вибух
05:45
Україна опинилася на 11 місці у світі за поширеністю COVID-19
04:39
В АСЕАН досягли домовленості про події у М’янмі
03:45
Twitter видалив твіти з критикою боротьби Індії з COVID-19 — на вимогу уряду
Усі новини...