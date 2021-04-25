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Минздрав обновил карантинные зоны, в "красной" – 10 областей и Киев

Воскресенье, 25 апреля 2021, 15:13
Минздрав обновил карантинные зоны, в красной – 10 областей и Киев
Фото: Zuma

Министерство здравоохранения обновило разделение страны на карантинные зоны, "красными" остаются 11 регионов, в том числе и столица.

Источник: данные Минздрава на 25 апреля

Детали: На субботу в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "оранжевую" зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "желтой" зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

 

Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.

Что предшествовало:

23 апреля в Минздраве анонсировали, что "красный" уровень могут отменить в Одесской, Львовской, Киевской, Запорожской, Полтавской областях и в столице.

С начала суток 25 апреля Одесская область вышла из "красной" зоны эпидемиологической опасности и попала в "желтую".

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирус
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