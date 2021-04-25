Минздрав обновил карантинные зоны, в "красной" – 10 областей и Киев
Министерство здравоохранения обновило разделение страны на карантинные зоны, "красными" остаются 11 регионов, в том числе и столица.
Источник: данные Минздрава на 25 апреля
Детали: На субботу в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В "оранжевую" зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
В "желтой" зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.
Что предшествовало:
23 апреля в Минздраве анонсировали, что "красный" уровень могут отменить в Одесской, Львовской, Киевской, Запорожской, Полтавской областях и в столице.
С начала суток 25 апреля Одесская область вышла из "красной" зоны эпидемиологической опасности и попала в "желтую".