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В Кремле пишут список "недружественных стран", в него уже внесли США

Воскресенье, 25 апреля 2021, 15:40
Фото: ТАСС

Российские власти взялись за составление перечня так называемых "недружественных стран". Пока известно лишь об одной стране, которая там точно будет фигурировать - это Соединенные Штаты.

Источник: РБК со ссылкой на официальную представительницу МИД РФ Марию Захарову, ТАСС

Детали: Захарова сослалась на свежий указ президента РФ Владимира Путина, в котором предусматриваются меры в отношении "недружественных" стран.

По словам Захаровой, "вся история началась с очередного витка недружественных действий США".

Остальные государства из списка она не назвала, добавив, что узнать весь перечень можно будет в момент публикации соответствующего распоряжения правительства РФ. Когда это произойдет – пока неизвестно.

Также она сказала, что написание такого списка - это ответная реакция на "враждебные действия других стран".

Прямая речь: "Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента (Путина – УП), который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

Как вы понимаете, и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США".

Предыстория: Ранее Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на "недружественные действия" иностранных государств. 

Темы: РосcияПутинСШАдипломатические отношения


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