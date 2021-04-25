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Сайт БелАЕС зламали: просили закрити через небезпеку

Неділя, 25 квітня 2021, 16:33
Сайт БелАЕС зламали: просили закрити через небезпеку

Офіційний сайт Білоруської атомної електростанції у неділю був зламаний.

Джерело: Інтерфакс-Захід із посиланням на телеграм-канал міністерства енергетики Білорусі

Дослівно Міненерго: "Сьогодні сайт БелАЕС був зламаний невідомими. Ким саме, зараз з'ясовують фахівці. Опублікована в повідомленні інформація є фейком".

Деталі: Коли сайт буде працювати в колишньому режимі, не повідомляється.

Вранці цього ж дня на головній сторінці офіційного сайту БелАЕС з'явилася інформація, опублікована від імені нібито працівників електростанції, в якій ішлося про серйозну небезпеку, яку представляє електростанція.

Автори послання закликали світове співтовариство втрутитися і вплинути на керівництво Білорусі з вимогою закрити БелАЕС.

В даний час сайт БелАЕС не працює.

Що передувало: 7 листопада самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь стає ядерною державою, оскільки там відкрилася атомна електростанція (запустили перший енергоблок).

9 листопада Міненергетики Білорусі повідомило про поломку першого енергоблоку Білоруської АЕС.

На другому енергоблоці тривають будівельні роботи. 

Раніше завершення будівництва і повний початок роботи БелАЕС потужністю 2,4 тис. МВт передбачалися в 2019-2020 роках, пізніше терміни були зсунуті на 2019-2022 роки.

Білорусь веде будівництво АЕС поруч з містом Островець біля литовського кордону за російським проектом ВВЕР-1200. Вона буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. 

Литовський уряд каже, що при будівництві станції не були дотримані вимоги техніки безпеки та охорони природи. Білорусь такі претензії категорично відхиляє.

У 2017 році литовський сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей.

Три країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, домовились бойкотувати електроенергію з БелАЕС.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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