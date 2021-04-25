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Сайт БелАЭС взломали: просили закрыть из-за опасности

Воскресенье, 25 апреля 2021, 16:33

Официальный сайт Белорусской атомной электростанции в воскресенье был взломан.

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на телеграм-канал министерства энергетики Беларуси

Дословно Минэнерго: "Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно, сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком".

Детали: Когда сайт будет работать в прежнем режиме, не сообщается.

Утром этого же дня на главной странице официального сайта БелАЭС появилась информация, опубликованная от имени якобы работников электростанции, в которой говорилось о серьезной опасности, которую представляет электростанция.

Авторы послания призывали мировое сообщество вмешаться и повлиять на руководство Беларуси с требованием закрыть БелАЭС.

В данное время сайт БелАЭС не работает.

Что предшествовало: 7 ноября самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция (был открыт первый энергоблок).

9 ноября Минэнергетики Беларуси сообщило о поломке первого энергоблока Белорусской АЭС.

Раньше завершение строительства и полное начало работы БелАЭС мощностью 2,4 тыс. МВт предусматривались в 2019-2020 годах, позже соответствующие сроки были сдвинуты на 2019-2022 годы.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец возле литовской границы по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Литовское правительство говорит, что при строительстве станции не были соблюдены требования техники безопасности и охраны природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

В 2017 году литовский сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.

Три страны Балтии, Литва, Латвия и Эстония, договорились бойкотировать электроэнергию с БелАЭС.

Темы: Беларусь


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