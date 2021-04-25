Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сайт БелАЭС взломали: просили закрыть из-за опасности

Воскресенье, 25 апреля 2021, 16:33
Сайт БелАЭС взломали: просили закрыть из-за опасности

Официальный сайт Белорусской атомной электростанции в воскресенье был взломан.

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на телеграм-канал министерства энергетики Беларуси

Дословно Минэнерго: "Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно, сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком".

Детали: Когда сайт будет работать в прежнем режиме, не сообщается.

Утром этого же дня на главной странице официального сайта БелАЭС появилась информация, опубликованная от имени якобы работников электростанции, в которой говорилось о серьезной опасности, которую представляет электростанция.

Авторы послания призывали мировое сообщество вмешаться и повлиять на руководство Беларуси с требованием закрыть БелАЭС.

В данное время сайт БелАЭС не работает.

Что предшествовало: 7 ноября самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция (был открыт первый энергоблок).

9 ноября Минэнергетики Беларуси сообщило о поломке первого энергоблока Белорусской АЭС.

Раньше завершение строительства и полное начало работы БелАЭС мощностью 2,4 тыс. МВт предусматривались в 2019-2020 годах, позже соответствующие сроки были сдвинуты на 2019-2022 годы.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец возле литовской границы по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Литовское правительство говорит, что при строительстве станции не были соблюдены требования техники безопасности и охраны природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

В 2017 году литовский сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.

Три страны Балтии, Литва, Латвия и Эстония, договорились бойкотировать электроэнергию с БелАЭС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Беларусь
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: