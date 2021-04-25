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В районі ООС без втрат, окупанти запускають фейки про обстріли з боку ЗСУ

Неділя, 25 квітня 2021, 18:11

З початку доби в неділю в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, українські військові не постраждали.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу селища Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Неподалік населеного пункту Піски окупанти двічі здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Разом з тим, Українська сторона СЦКК інформує, що в інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях ширяться чутки щодо обстрілів населених пунктів, які начебто ведуться Збройними Силами України із застосуванням забороненого озброєння, а саме артилерійських систем.

Дослівно: "Зазначена інформація є нічим іншим як грубою провокацією російських пропагандистів, спрямованою на дезінформацію місцевого населення та розпалення конфлікту. При цьому окупанти вдаються до грубих порушень міжнародного гуманітарного права, ведучи провокаційні обстріли з міської забудови".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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