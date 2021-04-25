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В районе ООС без потерь, оккупанты запускают фейки об обстрелах со стороны ВСУ

Воскресенье, 25 апреля 2021, 18:11

С начала суток в воскресенье в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи поселка Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Недалеко от населенного пункта Пески оккупанты дважды осуществили обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вместе с тем, украинская сторона СЦКК информирует, что в информационном пространстве на временно оккупированных территориях ходят слухи об обстрелах населенных пунктов, которые якобы ведутся Вооруженными Силами Украины с применением запрещенного вооружения, а именно артиллерийских систем.

Дословно: "Указанная информация является ничем иным как грубой провокацией российских пропагандистов, направленной на дезинформацию местного населения и разжигание конфликта. При этом оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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