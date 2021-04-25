Окупанти проводять військові навчання в ОРДЛО – СЦКК

Російсько-окупаційні війська проводять військові навчання в ОРДЛО.

Джерело: Українська сторона СЦКК з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 24 квітня

Деталі: Починаючи з лютого поточного року Місією ОБСЄ постійно фіксується суттєве збільшення на тимчасово окупованій території кількості озброєння та військової техніки, у тому числі заборонених Мінськими домовленостями. Насамперед, мова йде про міномети та артилерійські системи різного калібру, а також РСЗВ.

Частота фіксації вказаного озброєння в межах зони безпеки зростає на тлі проведення РФ військових навчань поблизу кордонів України.

Також зазначається, що окупанти проводять навчання на полігонах, що облаштовані на тимчасово окупованих територіях, та ведуть підготовку до чергового військового параду.

Загалом, 22 квітня БПЛА дальнього радіусу дії СММ зафіксував 280 одиниць ОВТ окупантів на території ОРДЛО.

Значне озброєння найманців країни-окупанта було розміщене з порушенням ліній відведення на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Усього за 19 км на південь від Луганська, на території аеродрому поблизу Переможного, спостерігачами виявлено 6 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 11 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 5 протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра" і 15 причіпних гаубиць: 12 одиниць Д-30А "Жаба" калібру 122 мм та 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б", калібру 152 мм.

Того ж дня, в населеному пункті Біле зафіксовано 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". Ще 11 гаубиць "Гвоздика" та 12 причіпних гаубиць Д-30А "Жаба" на навчальному полігоні поблизу Бугаївки.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області, неподалік Вуглегірська, виявлені 3 причіпні гаубиці Д-30А "Жаба" калібру 122 мм.

Спостерігачі Місії ОБСЄ знову фіксують озброєння збройних формувань РФ, що розміщене за межами виділених місць зберігання озброєння.

На полігоні поблизу Бугаївки, за даними повітряного спостереження, виявлено 87 бойових броньованих машин, на 5 з яких були встановлені зенітні установки ЗУ-23, 34 танки (Т-64 - 13 од. та Т-72-21 од.), 3 зенітно-ракетні комплекси 9К35 "Стріла-10" та 5 причіпних мінометів 2С12 "Сани". 10 танків, 5 МТ-ЛБ та 3 бойових інженерних машин різного типу зафіксовано на полігоні поблизу Мирного, що за 28 км від Луганська.

23 танки різних типів та БРЕМ ВТ-55 Місія зафіксувала на полігоні поблизу населеного пункту Круглик біля Луганська, а на території аеродрому поблизу Переможного спостерігачі СММ ОБСЄ виявили 16 танків, 9 зенітно-ракетних комплекси (9К35 "Стріла-10" - 6 од., 9К33 "Оса" - 3 од.) та 4 причіпні міномети 2Б9 "Волошка".

Дослівно: "У цьому контексті, особливе занепокоєння викликає різке збільшення кількості обстрілів населених пунктів на підконтрольній території та позицій ЗС України, що пояснюється накопиченням озброєння та військової техніки збройних сил РФ в ОРДЛО.

А розміщення реактивних систем БМ-21 "Град" біля Дебальцевого та наближення до лінії зіткнення артилерійських систем та мінометів різних типів у поєднанні з інженерною технікою не виключає ретельної підготовки окупантів до провокацій та ескалації конфлікту".