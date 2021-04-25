Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО – СЦКК

Российско-оккупационные войска проводят военные учения в ОРДЛО.

Источник: Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 24 апреля

Детали: Начиная с февраля текущего года Миссией ОБСЕ постоянно фиксируется существенное увеличение на временно оккупированной территории количества вооружения и военной техники, в том числе запрещенных минскими договоренностями. Прежде всего, речь идет о минометах и артиллерийских системах различного калибра, а также РСЗО.

Частота фиксации указанного вооружения в пределах зоны безопасности растет на фоне проведения РФ военных учений вблизи границ Украины.

Также отмечается, что оккупанты проводят учения на полигонах, которые обустроены на временно оккупированных территориях, и ведут подготовку к очередному военному параду.

В общем, 22 апреля БПЛА дальнего радиуса действия СММ зафиксировали 280 единиц ВВТ оккупантов на территории ОРДЛО.

Значительное вооружение наемников страны-оккупанта было размещено с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Луганской области. Всего в 19 км к югу от Луганска, на территории аэродрома вблизи Победоносного, наблюдателями выявлено 6 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 11 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 5 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 15 прицепных гаубиц 12 единиц Д-30А "Жаба" калибра 122 мм и 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", калибра 152 мм.

В тот же день, в населенном пункте Белое зафиксировано 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Еще 11 гаубиц "Гвоздика" и 12 прицепных гаубиц Д-30А "Жаба" на учебном полигоне вблизи Бугаевки.

На временно оккупированных территориях Донецкой области, неподалеку Углегорска, выявлены 3 прицепные гаубицы Д-30А "Жаба" калибра 122 мм.

Наблюдатели Миссии ОБСЕ вновь фиксируют вооружение вооруженных формирований РФ, размещенное за пределами выделенных мест хранения вооружения.

На полигоне вблизи Бугаевки, по данным воздушного наблюдения, выявлено 87 боевых бронированных машин, на 5 из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23, 34 танка (Т-64 - 13 ед. И Т-72-21 ед.), 3 зенитно-ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10" и 5 прицепных минометов 2С12 "Сани". 10 танков, 5 МТ-ЛБ и 3 боевых инженерных машин различного типа зафиксировано на полигоне вблизи Мирного, что в 28 км от Луганска.

23 танка разных типов и БРЭМ ВТ-55 Миссия зафиксировала на полигоне вблизи населенного пункта Круглик около Луганска, а на территории аэродрома вблизи Победоносного наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили 16 танков, 9 зенитно-ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10" - 6 ед., 9К33 "Оса" - 3 ед.) и 4 прицепные минометы 2Б9 "Василек".

Дословно: "В этом контексте, особое беспокойство вызывает резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов на подконтрольной территории и позиций ВС Украины, что объясняется накоплением вооружения и военной техники вооруженных сил РФ в ОРДЛО.

А размещение реактивных систем БМ-21 "Град" возле Дебальцево и приближение к линии соприкосновения артиллерийских систем и минометов различных типов в сочетании с инженерной техникой не исключает тщательной подготовки оккупантов к провокациям и эскалации конфликта".