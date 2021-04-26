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Вакцинированным от Covid-19 американцам могут позволить путешествовать по странам ЕС

Понедельник, 26 апреля 2021, 01:45
Вакцинированным от Covid-19 американцам могут позволить путешествовать по странам ЕС

Американским туристам, полностью вакцинированым против Covid-19, смогут летом позволить посещать страны Европейского Союза.

Источник: New York Times

Детали: Согласно сообщению, быстрые темпы вакцинации в США и переговоры с ЕС о признании "паспортов вакцинации" позволят внести изменения в правила путешествий в условиях ковид-карантина.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Соединенные Штаты достигли "большого прогресса" в своей кампании по достижению так называемого общественного иммунитета или вакцинации 70% взрослых до середины июня.

Ляйен добавила, что речь идет о применении в США вакцин, одобренных Еврорегулятором.

Однако, несмотря на рекомендации, страны - члены ЕС смогут придерживаться строгих карантинных условий.

А возможность путешествий будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним: Данные, опубликованные 18 апреля Американским центром контроля и профилактики заболеваний (CDC), свидетельствуют, что в Соединенных Штатах было введено более 202 миллионов доз вакцины Covid-19.

Послы ЕС согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом о запуске цифрового зеленого сертификата для путешествий в условиях пандемии коронавируса.

Темы: СШАЕСвакцинациятуризм
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