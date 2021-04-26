Туреччина обіцяє відповісти на заяву Байдена про геноцид вірмен

Речник і радник президента Туреччини Таїпа Ердогана Ібрагім Калін переконаний, що заява президента Сполучених Штатів Джо Байдена про геноцид вірмен "просто обурює".

Джерело: Інтерв’ю Каліна Reuters

Пряма мова: "Найближчими днями та місяцями будуть реакції різних форм, видів і ступенів".

"… ми будемо продовжувати реагувати на цю дуже прикру, несправедливу заяву".

Деталі: Калін також сказав, що Туреччина відповість на заяву Байдена найближчим часом.

Що передувало: У суботу президент США Джо Байден визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попереджав, що крок Байдена зіпсує двосторонні відносини, вже натягнуті через рішення Туреччини придбати у Росії систему протиповітряної оборони.

МЗС Туреччини засудило визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен 1915 року.