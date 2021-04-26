Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина обіцяє відповісти на заяву Байдена про геноцид вірмен

Понеділок, 26 квітня 2021, 04:22
Туреччина обіцяє відповісти на заяву Байдена про геноцид вірмен

Речник і радник президента Туреччини Таїпа Ердогана Ібрагім Калін переконаний, що заява президента Сполучених Штатів Джо Байдена про геноцид вірмен "просто обурює".

Джерело: Інтерв’ю Каліна Reuters

Пряма мова: "Найближчими днями та місяцями будуть реакції різних форм, видів і ступенів".

"… ми будемо продовжувати реагувати на цю дуже прикру, несправедливу заяву".

Деталі: Калін також сказав, що Туреччина відповість на заяву Байдена найближчим часом.

Що передувало: У суботу президент США Джо Байден визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попереджав, що крок Байдена зіпсує двосторонні відносини, вже натягнуті через рішення Туреччини придбати у Росії систему протиповітряної оборони. 

МЗС Туреччини засудило визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен 1915 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: