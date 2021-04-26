Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Туреччина обіцяє відповісти на заяву Байдена про геноцид вірмен

Понеділок, 26 квітня 2021, 04:22

Речник і радник президента Туреччини Таїпа Ердогана Ібрагім Калін переконаний, що заява президента Сполучених Штатів Джо Байдена про геноцид вірмен "просто обурює".

Джерело: Інтерв’ю Каліна Reuters

Пряма мова: "Найближчими днями та місяцями будуть реакції різних форм, видів і ступенів".

"… ми будемо продовжувати реагувати на цю дуже прикру, несправедливу заяву".

Деталі: Калін також сказав, що Туреччина відповість на заяву Байдена найближчим часом.

Що передувало: У суботу президент США Джо Байден визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попереджав, що крок Байдена зіпсує двосторонні відносини, вже натягнуті через рішення Туреччини придбати у Росії систему протиповітряної оборони. 

МЗС Туреччини засудило визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен 1915 року.

Теми: СШАТуреччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Нафтогаз" оприлюднив річний тариф на газ

Болгарський торговець зброєю визнав постачання в Україну після 2014 року

"Замах" на Лукашенка: в ефірі держТБ показали зізнання затриманих

"Динамо" вперше за п'ять років виграло чемпіонат України

У поліції Києва назвали чергові розважальні заклади, що ігнорували карантин

Львівська область виходить із "червоної" зони

Усі новини...
США
Вакцинованим від Covid-19 американцям можуть дозволити подорожувати країнами ЄС
У Кремлі пишуть список "недружніх країн", в нього вже внесли США
Туреччина назвала слова Байдена грубою помилкою
Останні новини
04:22
Туреччина обіцяє відповісти на заяву Байдена про геноцид вірмен
03:35
У Німеччині медсестра підмінила вакцину від COVID-19 на фізрозчин
02:25
відеоПід час третього польоту на Марсі вертоліт NASA встановив рекорд
01:45
Вакцинованим від Covid-19 американцям можуть дозволити подорожувати країнами ЄС
01:03
"Нафтогаз" оприлюднив річний тариф на газ
00:35
Європа і США надсилають Індії допомогу через спалах COVID-19
00:18
Епіфаній повідомив, чи доставлять у цьому році Благодатний вогонь в Україну
23:23
Окупанти проводять військові навчання в ОРДЛО – СЦКК
22:34
Болгарський торговець зброєю визнав постачання в Україну після 2014 року
21:46
"Замах" на Лукашенка: в ефірі держТБ показали зізнання затриманих
Усі новини...