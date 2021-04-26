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Турция обещает ответить на заявление Байдена о геноциде армян

Понедельник, 26 апреля 2021, 04:22

Спикер и советник президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин убежден, что заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о геноциде армян "просто возмущает".

Источник: Интервью Калина Reuters

Прямая речь: "В ближайшие дни и месяцы будут реакции различных форм, видов и степеней".

"... мы будем продолжать реагировать на эту очень неприятную, несправедливую заявление".

Детали: Калин также сказал, что Турция ответит на заявление Байдена в ближайшее время.

Что предшествовало: В субботу президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что шаг Байдена испортит двусторонние отношения, уже натянутые из-за решения Турции приобрестиу России систему противовоздушной обороны. 

МИД Турции осудило признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в 1915 году.

Темы: СШАТурция


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