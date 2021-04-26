У США побоюються витоку інформації про виготовлення вакцин у Росію і Китай – ЗМІ

Виробники вакцин у Сполучених Штатах попереджають про можливий витік даних у Росію і Китай щодо нової технології виготовлення препаратів проти коронавірусу.

Джерело: Financial Times з посиланням на джерела

Деталі: Зокрема, фармкомпанії, за даними видання, побоюються витоку інформації про технологію матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка є основою більшості американських вакцин від коронавірусу.

За цією ж технологією можна виготовляти інші вакцини або навіть ліки від раку і серцевих хвороб.

Джерела видання попереджають Білий дім, що витік інформації може статися в разі відмови від патентів на вакцини від коронавірусу.

Компанії – розробники прпаратів: Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna і Novavax, а також Білий дім на запит видання не прокоментували дану ситуацію.

Нагадаємо: Дані, опубліковані 18 квітня Американським центром контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать, що у Сполучених Штатах було введено понад 202 мільйони доз вакцини Covid-19.