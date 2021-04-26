В США опасаются утечки информации об изготовлении вакцин в Россию и Китай – СМИ
Производители вакцин в Соединенных Штатах предупреждают о возможной утечке данных в Россию и Китай по новой технологии изготовления препаратов против коронавируса.
Источник: Financial Times со ссылкой на источники
Детали: В частности, фармкомпании, по данным издания, опасаются утечки информации о технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая является основой большинства американских вакцин от коронавируса.
По этой же технологии можно изготавливать другие вакцины или даже лекарства от рака и сердечных болезней.
Источники предупреждают Белый дом, что утечка информации может произойти в случае отказа от патентов на вакцины от коронавируса.
Компании - разработчики прпараты: Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и Novavax, а также Белый дом на запрос издания не прокомментировали данную ситуацию.
Напомним: Данные, опубликованные в пятницу Американским центром контроля и профилактики заболеваний (CDC), свидетельствуют, что в Соединенных Штатах было введено более 202 миллионов доз вакцины Covid-19.