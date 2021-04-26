Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Вербну неділю бойовики ОРДЛО порушували тишу 12 разів, зранку – тихо

Понеділок, 26 квітня 2021, 09:00

Протягом минулої доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, до 7-ї ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції ООС на 7:00 понеділка, 26 квітня 

Деталі: У цю неділю поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка та Новгородське окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік від Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Із мінометів 120-го калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Представникам ОБСЄ повідомили про дії збройних формувань Росії через українську сторону СЦКК.

Станом на 7-му ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Теми: ООСбойові діїДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У неділю 5 тисяч хворих на COVID зафіксували в Україні, одужали 6,9 тисячі 

Головні новини неділі та ночі: оновлені карантинні зони, список "недружніх країн" від РФ

відеоПід час третього польоту на Марсі вертоліт NASA встановив рекорд

"Нафтогаз" оприлюднив річний тариф на газ

Епіфаній повідомив, чи доставлять у цьому році Благодатний вогонь в Україну

Болгарський торговець зброєю визнав постачання в Україну після 2014 року

Усі новини...
ООС
Окупанти обстріляли околиці Торецька, пошкоджено будівлі
Окупанти 10 разів порушили "тишу" на Донбасі
З початку доби ворог вже тричі обстріляв позиції ЗСУ - зведення штабу ООС
Останні новини
09:06
Євросоюз вже влітку відкриє кордони для вакцинованих – глава Єврокомісії
09:00
У Вербну неділю бойовики ОРДЛО порушували тишу 12 разів, зранку – тихо
08:43
Глава МЗС Німеччини проти посилення санкційного тиску на Москву
08:23
У неділю 5 тисяч хворих на COVID зафіксували в Україні, одужали 6,9 тисячі 
08:00
Головні новини неділі та ночі: оновлені карантинні зони, список "недружніх країн" від РФ
07:59
США можуть призначити спецпредставника на Донбасі – Єрмак
07:12
У Карпатах відновили пошуки зниклого ще у лютому туриста
06:45
У США побоюються витоку інформації про виготовлення вакцин у Росію і Китай – ЗМІ
06:00
Переможці "Оскар-2021": тріумф Ентоні Гопкінса, "Землі кочівників" та "Душі"
05:37
На коронавірус у світі хворіє понад 19 мільйонів осіб
Усі новини...