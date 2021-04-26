Протягом минулої доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, до 7-ї ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції ООС на 7:00 понеділка, 26 квітня

Деталі: У цю неділю поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка та Новгородське окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік від Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Із мінометів 120-го калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Представникам ОБСЄ повідомили про дії збройних формувань Росії через українську сторону СЦКК.

Станом на 7-му ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо: Розвідка Міноборони попереджала, що бойовики планують здійснити низку провокацій 25 квітня, імітуючи наступ ЗСУ. Зокрема, одна з провокацій нібито планувалася на Дебальцевському напрямку з руйнуванням інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та втратами у лавах бойовиків, а можливо й серед цивільного населення.