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В Вербное воскресенье боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Водяного

Понедельник, 26 апреля 2021, 09:00

За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, до 7 утра 26 апреля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции ООС на 7:00 понедельника, 26 апреля

Детали: В это воскресенье вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденне, Екатериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку от Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из минометов 120-го калибра обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Водяное.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Представителям ОБСЕ сообщили о действиях вооруженных формирований России через украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 утра 26 апреля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Темы: ООСбоевые действияДонбасс


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